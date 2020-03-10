Техспециалист ISU Кузнецов рассказал о сотрудничестве со Слуцкой

Технический специалист одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов рассказал о том, как начал работать с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.

«Когда я работал видеооператором у Жанны Громовой и в первый раз поточил Ире Слуцкой коньки, она вышла на лёд и полтренировки плакала, потому что не могла исполнить ни одного элемента. Потом в слезах призналась, что ей безумно остро. Я тут же взял соответствующий инструмент, затупил лезвие», — вспомнил Кузнецов в интервью RT.

По его словам, после этого эпизода тренер поручила ему отвечать за весь инвентарь фигуристки.

«Когда Жанна Фёдоровна увидела, как и что я делаю, сказала: «Кузнецов, я буду заниматься своей тренерской работой, а на тебе лежит ответственность за весь инвентарь. Что считаешь нужным, то и заказывай. Но если у нас будут проблемы с лезвиями или ботинками, это будут твои проблемы», — добавил специалист.

Сотрудничество Кузнецова и команды Слуцкой продлилось 12 лет. За это время спортсменка дважды выиграла чемпионат мира и семь раз — континентальное первенство.

Ранее Кузнецов объяснил, с чем связано большое количество поломок коньков в нынешнем сезоне.