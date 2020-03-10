Техспециалист ISU объяснил, с чем связано большое количество поломок коньков у фигуристов в сезоне-2019/20

Технический специалист одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов прокомментировал ситуацию с большим количеством поломок коньков в нынешнем сезоне.

«Парадокс в том, что не происходит ничего необычного. Просто в последние несколько лет пресса начала уделять фигурному катанию слишком пристальное внимание, чуть ли не под лупой его рассматривать: Александра Трусова прыгнула то, Анна Щербакова — сё, танцоры сделали открытый прокат, парники ошиблись на разминке... Плюс костюмы, причёски. О чём ещё можно написать? О! Ботинки сломались!» — пояснил Кузнецов в интервью RT.

По его словам, нынешняя ситуация ничем не отличается от предыдущих сезонов.

«Кевин Рейнольдс как-то поменял в течение сезона девять пар ботинок — мне об этом сами канадцы рассказывали. Лично в моей практике был случай, когда взрослый фигурист сменил с июля по ноябрь три пары ботинок одной фирмы. К этапу Гран-при в Москве парень сломал третью пару и встал на ботинки фирмы, о которой вообще не думал, начиная сезон. Мне же он сказал, что новые коньки нравятся ему гораздо больше, чем те, что он использовал в течение всей предыдущей карьеры», — рассказал эксперт.

В нынешнем сезоне с проблемами с коньками столкнулась Евгения Медведева, которая была вынуждена сняться с чемпионата России после короткой программы.

Ранее канадский тренер Орсер заявил, что хотел бы видеть прогресс у учениц Тутберидзе.