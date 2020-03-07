Нурмагомедов пошутил, что разобьёт автомобиль главы UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить машину президента UFC Даны Уайта.

«Отправь мне местоположение, Дана Уайт, или я разобью твою машину», — написал Нурмагомедов в своём Instagram, прикрепив фото на фоне автомобиля Уайта.

Позже россиянин опубликовал совместное фото с Уайтом после пресс-конференции перед боем с американцем Тони Фергюсоном, отметив, что машина главы UFC в порядке.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее в сети появилось видео, как Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона.