В сети появилось видео, как Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
- @khabib_nurmagomedov
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN MMA.
На дуэли взглядов Фергюсон положил свой пояс между собой и соперником и что-то говорил Нурмагомедову, находясь при этом в боевой стойке.
Нурмагомедов отвечал американскому бойцу и потом пнул его пояс.
Пресс-конференция состоялась в Лас-Вегасе.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с Флойдом Мейвезером, если боксёр согласится на его условия.
After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage 🦵 #UFC249pic.twitter.com/gCwxlu6cTK— ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020