В сети появилось видео, как Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

В сети было опубликовано видео, на котором видно, как чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул пояс организации, который Тони Фергюсон завоевал в 2017 году и принёс с собой на пресс-конференцию.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

На дуэли взглядов Фергюсон положил свой пояс между собой и соперником и что-то говорил Нурмагомедову, находясь при этом в боевой стойке.

Нурмагомедов отвечал американскому бойцу и потом пнул его пояс.

Пресс-конференция состоялась в Лас-Вегасе.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с Флойдом Мейвезером, если боксёр согласится на его условия.