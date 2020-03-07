Нурмагомедов готов провести бой с Мейвезером, если боксёр согласится на его условия

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос об американском боксёре Флойде Мейвезере, который заявил, что готов выйти с ним на поединок за $600 млн.
Нурмагомедов готов провести бой с Мейвезером, если боксёр согласится на его условия
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«Я вообще не знаю, кто даст ему столько денег. Если Флойд хочет драться, мы можем сделать так — 11 раундов бокса и один раунд по правилам ММА. Если он согласен, мы можем подраться», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции. 

Будущий соперник россиянина Тони Фергюсон, в свою очередь, отметил, что Нурмагомедов не выдержит 11 раундов с Мейвезером, так как не обладает хорошими боксёрскими навыками. Кроме того, Фергюсон сам выразил готовность выйти на ринг в любой момент.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном бое с Жоржем Сен-Пьером.

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