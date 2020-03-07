Нурмагомедов готов провести бой с Мейвезером, если боксёр согласится на его условия
- @khabib_nurmagomedov
«Я вообще не знаю, кто даст ему столько денег. Если Флойд хочет драться, мы можем сделать так — 11 раундов бокса и один раунд по правилам ММА. Если он согласен, мы можем подраться», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Будущий соперник россиянина Тони Фергюсон, в свою очередь, отметил, что Нурмагомедов не выдержит 11 раундов с Мейвезером, так как не обладает хорошими боксёрскими навыками. Кроме того, Фергюсон сам выразил готовность выйти на ринг в любой момент.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее Нурмагомедов высказался о возможном бое с Жоржем Сен-Пьером.