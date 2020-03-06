Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

© Hendrik Schmidt/dpa

globallookpress.com

Йоханнес Бё преодолел дистанцию за 24:56,8. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третий — Тарьей Бё из Норвегии. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 17-й результат. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.