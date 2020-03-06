Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
- © Hendrik Schmidt/dpa
- globallookpress.com
Йоханнес Бё преодолел дистанцию за 24:56,8. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третий — Тарьей Бё из Норвегии.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 17-й результат.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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