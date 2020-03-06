Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место

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Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

Йоханнес Бё преодолел дистанцию за 24:56,8. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третий — Тарьей Бё из Норвегии.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 17-й результат.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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