Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный рекорд по количеству результативных передач за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5) Панарин сделал три голевых паса и достиг отметки в 61 передачу в текущем сезоне.

Таким образом, россиянин превзошёл своё достижение прошлого сезона, когда он в составе «Коламбус Блю Джекетс» ассистировал партнёрам 59 раз.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Майка Гартнера по голам в НХЛ.