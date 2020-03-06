Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в НХЛ

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил личный рекорд по количеству результативных передач за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в НХЛ
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5) Панарин сделал три голевых паса и достиг отметки в 61 передачу в текущем сезоне.

Таким образом, россиянин превзошёл своё достижение прошлого сезона, когда он в составе «Коламбус Блю Джекетс» ассистировал партнёрам 59 раз.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Майка Гартнера по голам в НХЛ.

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