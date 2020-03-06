Панарин обновил личный рекорд по голевым передачам в НХЛ
- Reuters
- © Aaron Doster-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5) Панарин сделал три голевых паса и достиг отметки в 61 передачу в текущем сезоне.
Таким образом, россиянин превзошёл своё достижение прошлого сезона, когда он в составе «Коламбус Блю Джекетс» ассистировал партнёрам 59 раз.
Ранее сообщалось, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Майка Гартнера по голам в НХЛ.