Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Майка Гартнера по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам в НХЛ
  • Reuters

Россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) и достиг отметки в 705 результативных бросков за карьеру. На счету Гартнера, который занимает седьмое место в истории лиги по данному показателю, 708 голов. Овечкин пока находится на восьмой позиции.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), на второй строчке располагается Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). 

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал лидирующего в гонке снайперов НХЛ Давида Пастрняка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить