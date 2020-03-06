Овечкин сократил до трёх шайб отставание от Гартнера по голам в НХЛ
- Reuters
Россиянин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:6 ОТ) и достиг отметки в 705 результативных бросков за карьеру. На счету Гартнера, который занимает седьмое место в истории лиги по данному показателю, 708 голов. Овечкин пока находится на восьмой позиции.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894), на второй строчке располагается Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что Овечкин догнал лидирующего в гонке снайперов НХЛ Давида Пастрняка.