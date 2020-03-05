Заслуженный мастер спорта России Богомазова рассказала, как добиться успеха
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Я работаю с детьми, и у меня истории больше поучительные. Добиться в спорте успеха очень сложно. Нужно иметь смелость пробовать себя», — заявила она в пресс-центре медиагруппы «Патриот».
По её словам, всегда должен быть «план Б».
Как рассказала Богомазова, однажды, будучи в сборной России по плаванию, она приняла приглашение от французов поучаствовать в Париже в чемпионате Европы.
«Выиграла, урвала две сотые. Не бойтесь совершать обдуманные шаги», — цитирует Богомазову Nation News.
В 2019 году российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои успехи.