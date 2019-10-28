Даниил Медведев прокомментировал свои успехи за последний год

Российский теннисист Даниил Медведев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал свои успехи за последний год.

«Я просто продолжал работать. Никакой успех не может прийти за одну минуту. Это была усердная работа на протяжении двух с половиной лет. Работа с моей командой. Да и сегодня каждый день мы пытаемся что-то улучшить», — заявил он.

По его словам, не было чего-то такого, что стали делать по-другому, от чего он стал лучше играть.

Как считает Медведев, это просто опыт, проделанная работа и то, что всё сошлось воедино.

Ранее Медведев предположил, что может возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В настоящее время россиянин занимает четвёртую строчку в списке лучших теннисистов планеты.