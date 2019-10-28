Даниил Медведев прокомментировал свои успехи за последний год
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«Я просто продолжал работать. Никакой успех не может прийти за одну минуту. Это была усердная работа на протяжении двух с половиной лет. Работа с моей командой. Да и сегодня каждый день мы пытаемся что-то улучшить», — заявил он.
По его словам, не было чего-то такого, что стали делать по-другому, от чего он стал лучше играть.
Как считает Медведев, это просто опыт, проделанная работа и то, что всё сошлось воедино.
Ранее Медведев предположил, что может возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В настоящее время россиянин занимает четвёртую строчку в списке лучших теннисистов планеты.