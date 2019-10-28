Медведев: я хочу посмотреть, как далеко могу зайти
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«Я просто хочу посмотреть, как далеко могу зайти. Это может быть и первая строчка в рейтинге. Если этого не случится, значит, я недостаточно хорош. Знаю, что для высокого места в чемпионской гонке надо приложить значительные усилия, и я стараюсь изо всех сил», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
В настоящее время россиянин занимает четвёртую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.
Ранее сообщалось, что Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге АТР.