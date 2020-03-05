Мостовой считает, что Тедеско провоцировал Гончаренко после матча «Спартак» — ЦСКА

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об инциденте между главным тренером команды Доменико Тедеско и наставником столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Мостовой считает, что Тедеско провоцировал Гончаренко после матча «Спартак» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Немножко провоцировал Тедеско Гончаренко. Потому что обычно, когда матч заканчивается, можно подойти, пожать руку спокойно», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он не обвиняет Тедеско, так как Гончаренко тоже был не прав и мог спокойно пожать руку немецкому специалисту. Тем не менее Мостовой всё равно не понимает поведение наставника «Спартака».

«Напрыгнул на него, начал толкать, зачем это?» — добавил Мостовой.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России. Тедеско после финального свистка подошёл к Гончаренко и протянул ему руку, но тот оттолкнул немецкого специалиста, отказавшись от рукопожатия. Тем не менее оба тренера не стали высказывать друг другу претензии после игры.

Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн назвал эмоциональной игру «Спартака» с ЦСКА.

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