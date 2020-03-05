Цорн назвал эмоциональной игру «Спартака» с ЦСКА
- АГН «Москва»
«Понравилась игра, эмоциональная вышла. Второе дерби подряд выиграли», — цитирует Цорна «Чемпионат».
Он отметил, что пока у команды есть время отдохнуть и насладиться победой, но в ближайшее время «Спартак» приступит к подготовке к матчу 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».
Ранее форвард красно-белых Джордан Ларссон рассказал о вдохновляющей речи главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем с ЦСКА.