Цорн назвал эмоциональной игру «Спартака» с ЦСКА

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн поделился эмоциями после матча со столичным ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.
Цорн назвал эмоциональной игру «Спартака» с ЦСКА
  • АГН «Москва»

«Понравилась игра, эмоциональная вышла. Второе дерби подряд выиграли», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Он отметил, что пока у команды есть время отдохнуть и насладиться победой, но в ближайшее время «Спартак» приступит к подготовке к матчу 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее форвард красно-белых Джордан Ларссон рассказал о вдохновляющей речи главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем с ЦСКА.

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