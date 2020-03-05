Ларссон рассказал о вдохновляющей речи Тедеско перед матчем с ЦСКА

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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что говорил команде главный тренер Доменико Тедеско перед матчем 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.
Ларссон рассказал о вдохновляющей речи Тедеско перед матчем с ЦСКА
  • РИА Новости

«Вы знаете, Тедеско действительно долго готовился к этой игре, готовил нас, и перед матчем он произнёс очень вдохновляющую речь, которая лично меня зацепила. С его словами я выходил на поле», — цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».

По его словам, речь наставника «Спартака» была долгой, и её суть заключалась в том, что в футбол играют в том числе ради воспоминаний, с которыми игроки и тренеры останутся навсегда.

«Он сказал, что мы играем в футбол ради таких матчей. Я думал об этом. Эти слова запали мне в душу. Думаю и остальным ребятам тоже», — добавил Ларссон.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России. Ларссон забил победный мяч на 107-й минуте игры.

Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн заявил, что «Спартак» будет оспаривать красную карточку Эсекьеля Понсе.

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