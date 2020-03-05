Ларссон рассказал о вдохновляющей речи Тедеско перед матчем с ЦСКА
- РИА Новости
«Вы знаете, Тедеско действительно долго готовился к этой игре, готовил нас, и перед матчем он произнёс очень вдохновляющую речь, которая лично меня зацепила. С его словами я выходил на поле», — цитирует Ларссона «Спорт-Экспресс».
По его словам, речь наставника «Спартака» была долгой, и её суть заключалась в том, что в футбол играют в том числе ради воспоминаний, с которыми игроки и тренеры останутся навсегда.
«Он сказал, что мы играем в футбол ради таких матчей. Я думал об этом. Эти слова запали мне в душу. Думаю и остальным ребятам тоже», — добавил Ларссон.
«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России. Ларссон забил победный мяч на 107-й минуте игры.
Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн заявил, что «Спартак» будет оспаривать красную карточку Эсекьеля Понсе.