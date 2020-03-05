«Нижний Новгород» проиграл «Дижону» в первом матче 1/8 финала баскетбольной ЛЧ

Российский клуб «Нижний Новгород» потерпел поражение от французского «Дижона» в первом матче серии 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дижоне, завершилась со счётом 88:73 в пользу хозяев площадки.

В составе «Нижнего Новгорода» 19 очков набрал Брэндон Браун. Ещё 12 очков команде принёс Павел Антипов. 11 очков в активе Майкла Дженкинса.

За «Дижон» 21 очко набрал Дэвид Холстон. Ещё по 14 очков набрали Саулюс Кульвец и Александр Шассан. 13 очков в активе Акселя Жюльена.

Счёт в серии до двух побед — 1:0 в пользу «Дижона». Вторая игра пройдёт в Нижнем Новгороде 11 марта.

Ранее сообщалось, что УНИКС потерпел разгромное поражение от «Монако» в баскетбольном Еврокубке.