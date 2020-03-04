УНИКС потерпел разгромное поражение от «Монако» в баскетбольном Еврокубке

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Казанский УНИКС крупно уступил «Монако» в шестом туре группового этапа баскетбольного Еврокубка (60:85).

У хозяев 22 очка набрал Билли Якуба Уаттара, ещё 20 записал себе в актив Демаркус Бост. У гостей 18 баллов набрал Эррик Макколум. В итоговой турнирной таблице группы G «Монако» занял первое место с четырьмя победами и двумя поражениями. У УНИКСа и литовского «Ритас» по три успеха и по три осечки, однако российский клуб оказался выше по результатам личных встреч.

Ранее сообщалось, что «Жальгирис» обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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