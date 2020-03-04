Чанов: игра ЦСКА в обороне вызывает вопросы

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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в преддверии четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком» высказался об игре армейцев в обороне.
Чанов: игра ЦСКА в обороне вызывает вопросы
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«Игра защитников ЦСКА действительно может вызывать вопросы, но нельзя забывать, что за спиной у ребят находится Игорь Акинфеев. Он поможет и в дерби. Да и вся команда будет настроена на «Спартак» как надо. Уверен, ребята выйдут на поле с совершенно иным уровнем концентрации, чем на поединок с «Уралом». Мне кажется, они могут сыграть хорошо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Ковтун назвал фаворита в матче Кубка России «Спартак» — ЦСКА.

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