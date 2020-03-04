Ковтун назвал фаворита матча Кубка России «Спартак» — ЦСКА

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Бывший защитник «Спартака», тренер «Урала» Юрий Ковтун определил фаворита матча красно-белых с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.
Ковтун назвал фаворита матча Кубка России «Спартак» — ЦСКА
  • Reuters

«Может произойти и такое, что на первый план выйдет результат, а не красивый футбол. Всё-таки в Кубке команды действуют с предельной осторожностью, понимая, что любая ошибка может привести к вылету. Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Всё-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Чанов вспомнил самое яркое дерби «Спартак» — ЦСКА в своей тренерской карьере.

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