Ковтун назвал фаворита матча Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник «Спартака», тренер «Урала» Юрий Ковтун определил фаворита матча красно-белых с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Может произойти и такое, что на первый план выйдет результат, а не красивый футбол. Всё-таки в Кубке команды действуют с предельной осторожностью, понимая, что любая ошибка может привести к вылету. Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Всё-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Чанов вспомнил самое яркое дерби «Спартак» — ЦСКА в своей тренерской карьере.