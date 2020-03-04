Чанов вспомнил самое яркое дерби «Спартак» — ЦСКА в своей тренерской карьере

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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов вспомнил самое яркое дерби со «Спартаком» в своей карьере.
Чанов вспомнил самое яркое дерби «Спартак» — ЦСКА в своей тренерской карьере
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вспоминается полуфинальный матч Кубка России в 2011-м. В концовке мы сумели сравнять счёт благодаря точному удару Вагнера Лава, а затем оказались сильнее в серии одиннадцатиметровых», — заявил специалист в интервью RT.

Чанов также признался, что на скамейке команды верили в успех, хотя «Спартак» дважды вёл в счёте.

«Упаднических настроений ни в коем случае не было. Напротив, верили в лучшее до конца, и мальчишки сумели перевернуть ход встречи. Даже спустя десять лет я легко могу назвать то дерби самым ярким и запоминающимся из числа тех, в которых мне довелось участвовать в роли тренера. В тот день этому великому противостоянию соответствовало всё: и футбол, который показали команды, и счёт на табло», — добавил тренер. 

Ранее Ковтун оценил перспективы Соболева в «Спартаке».

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