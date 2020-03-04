Ковтун оценил перспективы Соболева в «Спартаке»

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Бывший защитник «Спартака», тренер «Урала» Юрий Ковтун высказался о дебютной игре нападающего Александра Соболева в составе красно-белых.
Ковтун оценил перспективы Соболева в «Спартаке»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Если человек сразу попадает в основной состав, это говорит о многом. Значит, он работой на сборах доказал тренеру свою состоятельность. Покупка Соболева — однозначное усиление для «Спартака». Дальше всё будет зависеть только от самого Александра. Но парень хочет играть и рвётся в бой. Он одарён и обладает именно теми качествами, которые пригодятся команде в будущем», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Чанов заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА может произойти всё что угодно.

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