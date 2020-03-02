Гимнастка Арина Аверина победила в четырёх видах на этапе Гран-при в Эстонии

Россиянка Арина Аверина завоевала четыре золотые медали в разных индивидуальных дисциплинах на этапе Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту.

Аверина одержала победу в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой.

Среди других россиянок второй в упражнениях с лентой и булавами стала Лала Крамаренко, а Екатерина Селезнёва выиграла бронзу в упражнениях с мячом.

Россиянки также победили в командных соревнованиях в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в упражнениях с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что россиянки победили во всех упражнениях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.