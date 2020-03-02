Гимнастка Арина Аверина победила в четырёх видах на этапе Гран-при в Эстонии
Аверина одержала победу в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой.
Среди других россиянок второй в упражнениях с лентой и булавами стала Лала Крамаренко, а Екатерина Селезнёва выиграла бронзу в упражнениях с мячом.
Россиянки также победили в командных соревнованиях в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в упражнениях с пятью мячами.
Ранее сообщалось, что россиянки победили во всех упражнениях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.