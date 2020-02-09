Россиянки победили во всех упражнениях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Российские спортсменки победили во всех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

В упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова. Второе место заняла Дина Аверина. Тройку замкнула представительница Грузии Саломе Пажава.

В упражнениях с лентой вновь победила Аверина, второй стала Екатерина Селезнёва, третьей — словенка Екатерина Веденеева.

Дина Аверина также одержала победу в упражнениях с мячом. Второе место заняла белоруска Анастасия Салос, а третье — россиянка Лала Крамаренко.

В упражнениях с обручем лидировала Селезнёва, второй стала Салос, третьей — Трубникова.

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав победили российские гимнастки. Второе место у белорусской сборной, третье заняла команда Узбекистана.

В групповых упражнениях с пятью мячами также победила сборная России. Вторым стали представительницы Белоруссии. Тройку замкнули гимнастки из Узбекистана.

Ранее гимнастка Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию.