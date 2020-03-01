«Рома» одолела «Кальяри» в 26-м туре Серии А

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«Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Рома» одолела «Кальяри» в 26-м туре Серии А
  • © Lapresse/As Roma/Fabio Rossi
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Кальяри и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе римского коллектива дубль оформил Никола Калинич, по разу отличились Джастин Клюйверт и Генрих Мхитарян. У хозяев два мяча забил Жоао Педро, а также одним голом отметился Гастон Перейро.

«Рома» набрала 45 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, а «Кальяри» с 32 очками располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» забила семь мячей в ворота «Лечче» в матче Серии А.

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