Промоутер рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри с Уайлдером
- Reuters
«Выручка с входных билетов приближается к $17 млн. 100%, что и третий бой Фьюри с Уайлдером пройдёт в Америке. Он состоится летом. Не в конце лета, но, возможно, в середине июля», — приводит слова Арума World Boxing News.
В первом поединке между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Британец выигрывал по очкам, но в концовке встречи дважды оказывался в нокдауне. 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде боя, нанеся американцу первое поражение в карьере.
Ранее Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри.