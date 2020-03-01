Промоутер рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри с Уайлдером

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем титула Деонтеем Уайлдером состоится летом 2020 года.
Промоутер рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри с Уайлдером
  • Reuters

«Выручка с входных билетов приближается к $17 млн. 100%, что и третий бой Фьюри с Уайлдером пройдёт в Америке. Он состоится летом. Не в конце лета, но, возможно, в середине июля», — приводит слова Арума World Boxing News.

В первом поединке между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Британец выигрывал по очкам, но в концовке встречи дважды оказывался в нокдауне. 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде боя, нанеся американцу первое поражение в карьере.

Ранее Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри.

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