Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что ожидает старта тренировочного лагеря перед реваншем с нынешним обладателем титула Тайсоном Фьюри.

«Я воин и по-прежнему испытываю те же самые чувства, что и в ночь боя. Я готов был уйти на щите. Но понимаю свою команду. Они от всего сердца действовали в моих интересах. Марк Бреланд по-прежнему будет работать в тренерском штабе. Мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри», — цитирует Уайлдера на своей странице в Twitter обозреватель Майк Коппинджер.

23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри, потеряв титул чемпиона мира. Угол американца остановил поединок в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри.