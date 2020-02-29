Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри

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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что ожидает старта тренировочного лагеря перед реваншем с нынешним обладателем титула Тайсоном Фьюри.
Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри
  • Reuters

«Я воин и по-прежнему испытываю те же самые чувства, что и в ночь боя. Я готов был уйти на щите. Но понимаю свою команду. Они от всего сердца действовали в моих интересах. Марк Бреланд по-прежнему будет работать в тренерском штабе. Мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри», — цитирует Уайлдера на своей странице в Twitter обозреватель Майк Коппинджер.

23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри, потеряв титул чемпиона мира. Угол американца остановил поединок в седьмом раунде. 

Ранее сообщалось, что боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри.

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