Уайлдер заявил, что не может дождаться начала подготовки к реваншу с Фьюри
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«Я воин и по-прежнему испытываю те же самые чувства, что и в ночь боя. Я готов был уйти на щите. Но понимаю свою команду. Они от всего сердца действовали в моих интересах. Марк Бреланд по-прежнему будет работать в тренерском штабе. Мы с командой ждём начала подготовки к реваншу с Фьюри», — цитирует Уайлдера на своей странице в Twitter обозреватель Майк Коппинджер.
23 февраля Деонтей Уайлдер досрочно проиграл бой Тайсону Фьюри, потеряв титул чемпиона мира. Угол американца остановил поединок в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри.