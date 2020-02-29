Боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри

Боксёру Энтони Джошуа придётся отказаться от чемпионского титула WBO в случае организации боя с Тайсоном Фьюри.

Как заявил промоутер британца Эдди Хирн, этот пояс придётся объявить вакантным. За него могут сразиться украинец Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер. Джошуа 20 июня ждёт поединок с болгарином Кубратом Пулевым. В ноябре или декабре он планирует сразиться с Усиком. Помимо титула WBO, Джошуа владеет поясами по версии WBA и IBF.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии.