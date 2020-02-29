Боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри

Короткая ссылка
Боксёру Энтони Джошуа придётся отказаться от чемпионского титула WBO в случае организации боя с Тайсоном Фьюри.
Боксёру Джошуа придётся отказаться от чемпионского пояса WBO ради боя с Фьюри
  • Reuters

Как заявил промоутер британца Эдди Хирн, этот пояс придётся объявить вакантным. За него могут сразиться украинец Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер. Джошуа 20 июня ждёт поединок с болгарином Кубратом Пулевым. В ноябре или декабре он планирует сразиться с Усиком. Помимо титула WBO, Джошуа владеет поясами по версии WBA и IBF.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом запланирован на начало мая в Англии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить