Ривалдо считает, что при Cетьене «Барселона» ещё больше зависит от Месси

Экс-футболист «Барселоны» Ривалдо заявил, что не видит качественных изменений в игре команды под руководством Кике Сетьена.

«Честно говоря, в последних матчах «Барселоны» я не увидел изменений в лучшую сторону по сравнению с тем, что было при Вальверде. Команда может играть намного лучше, в составе отличные футболисты. При Сетьене «Барселона» всё больше зависит от Месси, это заметно. Соперники сосредоточены на том, чтобы его остановить. Когда у них получается, то «Барселона» не может навязать свою игру», — цитирует Ривалдо Goal.com.

В настоящее время «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на два очка после 25 туров.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают победы «Реала» над «Барселоной» в 26-м туре Примеры.