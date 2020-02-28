Эксперты считают, что «Реал» победит «Барселону» в 26-м туре Примеры

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Названы котировки на матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встретятся лидеры текущего сезона — мадридский «Реал» и «Барселона».
Эксперты считают, что «Реал» победит «Барселону» в 26-м туре Примеры
  • © Jan Huebner/Lau
  • globallookpress.com

Эксперты считают, что матч между «Барселоной» и «Реалом» получится результативным, сообщает «Рейтинг букмекеров». Согласно котировкам, шансы мадридского клуба на победу в матче составляют 44%, а каталонцев — 30%. Вероятность ничьей оценивается в 26%.

Матч состоится 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи — 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что эксперт ожидает «бескомпромиссной и жаркой битвы» в матче Серии А «Ювентус» — «Интер».

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