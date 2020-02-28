Эксперт ожидает «бескомпромиссной и жаркой битвы» в матче Серии А «Ювентус» — «Интер»

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Футбольный эксперт Дмитрий Маторкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер».
Эксперт ожидает «бескомпромиссной и жаркой битвы» в матче Серии А «Ювентус» — «Интер»
  • © Jennifer Lorenzini/Lapresse
  • globallookpress.com

«Центральная игра тура! «Интеру» нужна лишь победа, если они планируют бороться за скудетто. Отрыв составляет четыре очка (по потерянным), но может сократиться до одного. В случае поражения шансы миланцев резко упадут. Потому нас ждёт бескомпромиссная и жаркая битва», — цитирует Маторкина «Рейтинг Букмекеров». 

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится 1 марта в Турине, на стадионе «Альянц Стэдиум». Время начала поединка — 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году.

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