Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с «Лионом» впервые не смог отметиться голом в 2020 году.

До этого португалец забивал в каждой из семи игр Серии А и двух матчах Кубка Италии, в которых он выходил на поле в этом году.

Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 25 голов в 31 матче.

«Ювентус» на выезде уступил «Лиону» со счётом 0:1. Ответная встреча между этими командами пройдёт 17 марта в Турине.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд ЛЧ по количеству побед в плей-офф.