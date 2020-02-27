Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году

Короткая ссылка
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с «Лионом» впервые не смог отметиться голом в 2020 году.
Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году
  • © Fototricarico
  • globallookpress.com

До этого португалец забивал в каждой из семи игр Серии А и двух матчах Кубка Италии, в которых он выходил на поле в этом году.

Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 25 голов в 31 матче.

«Ювентус» на выезде уступил «Лиону» со счётом 0:1. Ответная встреча между этими командами пройдёт 17 марта в Турине.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд ЛЧ по количеству побед в плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить