Роналду в матче ЛЧ с «Лионом» впервые не забил в 2020 году
- © Fototricarico
- globallookpress.com
До этого португалец забивал в каждой из семи игр Серии А и двух матчах Кубка Италии, в которых он выходил на поле в этом году.
Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 25 голов в 31 матче.
«Ювентус» на выезде уступил «Лиону» со счётом 0:1. Ответная встреча между этими командами пройдёт 17 марта в Турине.
Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд ЛЧ по количеству побед в плей-офф.