«Питтсбург» с Малкиным уступил «Сан-Хосе», потерпев шестое поражение подряд

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» одержал крупную победу над «Питтсбург Пингвинз».
«Питтсбург» с Малкиным уступил «Сан-Хосе», потерпев шестое поражение подряд
  • Reuters

Матч, проходивший в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе, завершился победой хозяев со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в матче отметились Эвандер Кейн, Тимо Майер, Йоэль Келльман, Логан Кутюр и Джо Торнтон.

Российский форвард гостей Евгений Малкин не отметился результативными действиям. Его команда проиграла шестой матч подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить