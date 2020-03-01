«Питтсбург» с Малкиным уступил «Сан-Хосе», потерпев шестое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» одержал крупную победу над «Питтсбург Пингвинз».

Матч, проходивший в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе, завершился победой хозяев со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в матче отметились Эвандер Кейн, Тимо Майер, Йоэль Келльман, Логан Кутюр и Джо Торнтон.

Российский форвард гостей Евгений Малкин не отметился результативными действиям. Его команда проиграла шестой матч подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».