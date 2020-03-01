«Питтсбург» с Малкиным уступил «Сан-Хосе», потерпев шестое поражение подряд
- Reuters
Матч, проходивший в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе, завершился победой хозяев со счётом 5:0.
Заброшенными шайбами в матче отметились Эвандер Кейн, Тимо Майер, Йоэль Келльман, Логан Кутюр и Джо Торнтон.
Российский форвард гостей Евгений Малкин не отметился результативными действиям. Его команда проиграла шестой матч подряд.
Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».