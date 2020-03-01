Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз».
Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» уйти от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Энтрпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 (Б).

У «Блюз» забрасывали Дэвид Перрон, Тайлер Бозак и Брэйден Шенн. У гостей отличились Тайлер Сегин, Денис Гурьянов и Йон Клингберг. Решающий буллит в серии на счету Райана О’Райлли.

Российский форвард гостей Денис Гурьянов забросил одну шайбу. Его партнёр по команде Александр Радулов, а также нападающий хозяев Иван Барбашёв не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее «Флорида» уступила «Чикаго» в серии буллитов, Бобровский совершил 27 сейвов.

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