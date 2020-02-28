Матыцин поздравил Юрченко с избранием на пост главы ВФЛА

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Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что знания и опыт нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко помогут организации преодолеть кризис.
Матыцин поздравил Юрченко с избранием на пост главы ВФЛА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«От имени Министерства спорта России и себя лично поздравляю вас с избранием на пост главы ВФЛА. Вы возглавили федерацию в самый тяжёлый период её истории. Перед вами стоят серьёзные задачи, связанные с выводом ВФЛА из кризиса, укреплением отношений с World Athletics и защитой интересов российских спортсменов. Уверен, что ваши знания, опыт и ответственность станут залогом эффективной работы. Министерство со своей стороны открыто для сотрудничества и готово оказать вам всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Выборы нового президента ВФЛА состоялись 28 февраля в рамках внеочередной выборной конференции федерации, которую проводила рабочая группа Олимпийского комитета России. Победу на выборах одержал Евгений Юрченко. Он был единственным кандидатом на данную должность.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе в связи с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказались замешаны руководители ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта до 1 марта лишило ВФЛА государственной аккредитации. 

Ранее сообщалось, что Юрченко избран новым президентом ВФЛА.

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