Шляхтин пожелал Юрченко удачи на посту президента ВФЛА

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поздравил нового главу организации Евгения Юрченко с избранием на должность.

«Особо комментировать не буду, разве что пожелаю ему удачи и побед. Надеюсь, у него есть силы, чтобы решить проблемы нашей лёгкой атлетики. А получится это сделать или нет — жизнь покажет», — цитирует Шляхтина РИА Новости.

Юрченко был выбран новым главой ВФЛА 28 февраля на выборной конференции организации.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее стал известен состав нового президиума ВФЛА.