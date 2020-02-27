Промоутер боксёра Фьюри готов заплатить Уайлдеру за отказ от реванша

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что готов заплатить американцу Деонтею Уайлдеру за отказ от реванша с его клиентом.

«Хотелось бы, чтобы Тайсон сразу вышел на Джошуа, однако есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Его необходимо соблюсти, если только мы не договоримся, чтобы Деонтей подождал. Мы готовы заплатить ему, чтобы отложить реванш. Однако это его выбор», — цитирует Уоррена The Independent.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него это 30-я победа на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Этот бой — уже второй для боксёров. До этого они встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее рефери боя Уайлдера и Фьюри признался, что был близок к остановке поединка.