Рефери боя Уайлдера с Фьюри признался, что был близок к остановке боя

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Рефери Кенни Бейлисс, обслуживавший поединок за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирноо боксёрского совета (WBC) между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, рассказал, что был готов r остановке встречи.
Рефери боя Уайлдера с Фьюри признался, что был близок к остановке боя
  • Reuters

«На мой взгляд, это была хорошая остановка боя. Перед седьмым раундом я подошёл к Уайлдеру. Посмотрел ему в лицо, установил для него линию, которую рефери обычно устанавливают в таких случаях. Дал ему понять, что он должен что-то сделать. Боксёры знают, что за таким предупреждением я могу вмешаться и остановить встречу. Деонтей — настоящий воин. Когда его команда остановила бой, он сразу спросил, зачем я остановил встречу. Пришлось ему объяснять, что его представители выбросили полотенце. Но я тоже был очень близок к тому, чтобы вмешаться и прекратить бой», — приводит слова Бейлисса BoxingScene.

Тайсон Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде боя и стал новым чемпионом мира  тяжёлом весе по версии WBC

Ранее Фьюри заявил, что всю жизнь его списывали со счетов и думали, что он ничего не достигнет.

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