Фьюри о своей карьере: всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну
В своём аккаунте в Instagram британец выложил фото из недавнего поединка против Деонтея Уайлдера, сопроводив пост записью следующего содержания.
«С правильным настроем возможно всё. Всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну. Я просто показал, на что способен человек. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в моём возвращении. Вы лучшие в мире фанаты. Да благословит вас Господь», — написал Фьюри.
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With the right mind set anything is possible, I’ve been wrote off all my life and to think they said I’d never achieve anything, just goes to show what a human is capable of.! Massive thank you 🙏🏼 to everyone who supported me in my comeback your the best fans ever, god bless you all.🙏🏼
Спортсмен завоевал титул WBC после того, как секунданты Уайлдера призвали рефери остановить бой в седьмом раунде. Сам американский боксёр не был согласен с таким решением.
Ранее сообщалось, что WBC приурочил проведение конвенции в Санкт-Петербурге к празднованию 75-летия победы в ВОВ.