Фьюри о своей карьере: всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну

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Чемпион мира по профессиональному боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к поклонникам.

В своём аккаунте в Instagram британец выложил фото из недавнего поединка против Деонтея Уайлдера, сопроводив пост записью следующего содержания.

«С правильным настроем возможно всё. Всю жизнь меня списывали со счетов и думали, что я ничего не достигну. Я просто показал, на что способен человек. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в моём возвращении. Вы лучшие в мире фанаты. Да благословит вас Господь», — написал Фьюри.

Спортсмен завоевал титул WBC после того, как секунданты Уайлдера призвали рефери остановить бой в седьмом раунде. Сам американский боксёр не был согласен с таким решением.

Ранее сообщалось, что WBC приурочил проведение конвенции в Санкт-Петербурге к празднованию 75-летия победы в ВОВ.

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