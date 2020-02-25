WBC приурочил проведение конвенции в Санкт-Петербурге к празднованию 75-летия победы в ВОВ

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Всемирный боксёрский совет (WBC) объяснил проведение ежегодной конвенции в Санкт-Петербурге.
WBC приурочил проведение конвенции в Санкт-Петербурге к празднованию 75-летия победы в ВОВ
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

Как сообщили в WBC, причиной выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения ежегодной конвенции организации стало желание приурочить её к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Россия ценой огромных жертв изменила мировую судьбу. И важно напомнить всем о величии, стойкости и мужестве этого народа. Важно напомнить о том, что именно эта страна помогла сохранить мир во всём мире», — об этом сообщается в пресс-службе Федерации бокса России.

При этом во Всемирном боксёрском совете не сомневаются, что 58-я конвенция WBC пройдёт на высочайшем уровне, а также отметили, что организаторы мероприятия приготовили множество сюрпризов для её гостей.

58-я конвенция WBC пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 30 августа.

Ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер высказался о причине своего поражения от британца Тайсона Фьюри в титульном поединке.

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