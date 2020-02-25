Уайлдер назвал причину своего проигрыша Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер высказался о причине своего поражения от британца Тайсона Фьюри в титульном поединке.

«Мой костюм для выхода на ринг был слишком тяжёлым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерил костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело. Он весил около 18 кг или больше», — приводит слова Уайлдера ESPN.

Поединок завершился в седьмом раунде после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.

Ранее сообщалось, что Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри.