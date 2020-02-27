Хоккеист Наместников дебютировал за «Колорадо»

Российский нападающий Владислав Наместников провёл первый матч за «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2), сыграл 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Колорадо» является для Наместникова уже третьей командой по ходу сезона. Форвард начинал чемпионат в «Нью-Йорк Рейнджерс», а после выступал за «Оттава Сенаторз».

Ранее сообщалось, что передача Владислава Каменева помогла «Колорадо» победить «Баффало» в НХЛ.