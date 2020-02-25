Матыцин выразил обеспокоенность ситуацией с обыском российских биатлонистов на ЧМ

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг сборной России по биатлону, в расположении которой были проведены обыски во время чемпионата мира в Антерсельве.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, Министерство спорта в кратчайшие сроки связалось с Союзом биатлонистов России (СБР) и получило от него всю необходимую информацию по инциденту.

При этом он отметил, что ведомство обязательно будет принимать необходимые меры, но основной диалог будет вестись между СБР и IBU.

«Министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР. Наша задача — создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях», — заключил Матыцин.

Ранее в IBU заявили, что не требовали от итальянской полиции обысков номеров россиянина Александра Логинова и тренера Александра Касперовича, которые прошли перед эстафетной гонкой на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве.