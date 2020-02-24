Отец Фьюри выразил желание, чтобы сын завершил карьеру после победы над Уайлдером

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Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, хочет, чтобы сын завершил карьеру после победы над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.
Отец Фьюри выразил желание, чтобы сын завершил карьеру после победы над Уайлдером
  • Reuters

«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем всё доказал. Это был тяжёлый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушёл сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант. Он не может добиться большего. Достаточно. Он отдал всего себя», — сказал Фьюри-старший в эфире шоу Good Morning Britain.

Он также отметил, что до сих пор не может поверить в произошедшее, так как ещё два года назад у сына были серьёзные проблемы с алкоголем.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет пригласить боксёров Фьюри и Уайлдера в Белый дом.

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