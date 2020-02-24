Трамп хочет пригласить боксёров Фьюри и Уайлдера в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить боксёров Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в Белый дом после их боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе в Лас-Вегасе.

«Это был отличный бой. Два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, нужно позвать обоих в Белый дом, не знаю, ведь это был действительно хороший бой. Думаю, мы это сделаем», — приводит слова Трампа Sport24.

Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.

Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха после боя с Фьюри.