Трамп хочет пригласить боксёров Фьюри и Уайлдера в Белый дом
- Reuters
«Это был отличный бой. Два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, нужно позвать обоих в Белый дом, не знаю, ведь это был действительно хороший бой. Думаю, мы это сделаем», — приводит слова Трампа Sport24.
Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC в тяжёлом весе. Для него эта победа стала 30-й на профессиональном ринге. При этом он ни разу не проигрывал. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере при 42 победах.
Боксёры уже встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха после боя с Фьюри.