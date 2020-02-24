Губерниев о выступлении Большунова на «Ски Туре»: его намазали так, что было стыдно смотреть

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проблемы в российском биатлоне и лыжном спорте.

«Биатлон всё равно жив. Посмотрите на лыжи. Где была бы наша женская сборная, если бы не Непряева? Сейчас её нет, и полный провал! Они выступают хуже биатлонистов. Большунова вот только что намазали так, что было стыдно смотреть. Есть проблемы у многих видов спорта, не только у биатлона», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Большунов, лидировавший перед последней гонкой в общем зачёте «Ски Тура», после провала в гонке преследования на 30 км из-за ошибки с выбором лыж занял седьмое место. Он имел 34 секунды преимущества перед решающим стартом, но в итоге проиграл лидеру Полу Голбергу 1 минуту 41 секунду.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о ситуации с лыжами в заключительной гонке «Ски Тура».