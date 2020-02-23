Вяльбе высказалась о ситуации с лыжами в заключительной гонке «Ски Тура»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ошибку с выбором лыж для российских спортсменов на гонку преследования в рамках «Ски Тура».

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Она отметила, что вся команда уже по ходу гонки была крайне недовольна сложившейся ситуацией и спортсмены не скрывали своего разочарования и эмоций.

«Я с большим уважением отношусь к Александру Большунову. Понятно, что с первого подъёма он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьёзно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году. Сейчас сервисменам всё сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает», — добавила глава ФЛГР.

Большунов, лидировавший перед последней гонкой в общем зачете «Ски Тура», после провала в гонке преследования из-за ошибки с выбором лыж занял седьмое место.

Ранее сообщалось, что Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре».