Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»

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Российский лыжник Александр Большунов, не попавший в тройку призёров по итогам многодневки «Ски Тур», не скрывал своего разочарования от результата.
Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»
  • © Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб. 

Большунов имел 34 секунды преимущества перед гонкой преследования на 30 км, в итоге занял седьмое место, проиграв лидеру 1 минуту и 41 секунду.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Голберг выиграл многодневку «Ски Тур», Большунов выпал из тройки призёров.

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