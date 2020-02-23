Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»
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Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
Большунов имел 34 секунды преимущества перед гонкой преследования на 30 км, в итоге занял седьмое место, проиграв лидеру 1 минуту и 41 секунду.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Голберг выиграл многодневку «Ски Тур», Большунов выпал из тройки призёров.