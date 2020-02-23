Норвежский лыжник Голберг выиграл многодневку «Ски Тур», Большунов выпал из тройки призёров

Победителем многоднеки «Ски Тур» стал норвежский лыжник Пол Голберг, выигравший последнюю гонку на 30 км.

Благодаря победе в гонке преследования на 30 км Голберг одержал победу на «Ски Туре». Результат спортсмена — 1:23:51,6. Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно.

Россиянин Александр Большунов, имевший 34 секунды преимущества над Голбергом перед стартом гонки, занял седьмое место, уступив победителю 1 минуту и 41 секунду.

Ранее сообщалось, что Большунов не получил травм при падении в спринте на этапе «Ски Тура» в Тронхейме