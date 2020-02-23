Норвежский лыжник Голберг выиграл многодневку «Ски Тур», Большунов выпал из тройки призёров

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Победителем многоднеки «Ски Тур» стал норвежский лыжник Пол Голберг, выигравший последнюю гонку на 30 км.
Норвежский лыжник Голберг выиграл многодневку «Ски Тур», Большунов выпал из тройки призёров
  • РИА Новости

Благодаря победе в гонке преследования на 30 км Голберг одержал победу на «Ски Туре». Результат спортсмена — 1:23:51,6. Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно. 

Россиянин Александр Большунов, имевший 34 секунды преимущества над Голбергом перед стартом гонки, занял седьмое место, уступив победителю 1 минуту и 41 секунду.

Ранее сообщалось, что Большунов не получил травм при падении в спринте на этапе «Ски Тура» в Тронхейме  

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