Кириленко: мне понравилось, что молодые баскетболисты не боялись играть

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу национальной команды над сборной Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы — 2021.
Кириленко: мне понравилось, что молодые баскетболисты не боялись играть
  • РИА Новости

«Мне импонирует, что у нас очень много свежей крови, для некоторых игроков сегодня был дебют. Мне понравилось, что молодые игроки выходили и не боялись играть. Это важно для этой команды, потому что мало опыта, этот опыт надо набивать, даже искусственно, брать на себя инициативу и играть. Сегодня Виталий Фридзон показал четвёртую молодость, настоящий капитан», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Он отметил, что сложно давать оценки двум последним играм, которые команда провела в достаточно новом составе.

«Наверное, троечка за Италию. И сегодня, конечно, пятёрка — использовали свои моменты, ребята себя здорово проявили», — добавил глава РФБ.

Сборная России на своей площадке победила команду Северной Македонии со счётом 77:67. Это была вторая игра в рамках отбора на Евробаскет-2021. В первой подопечные Базаревича уступили итальянцам. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, их соперником станет сборная Эстонии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой.

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