Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021
- РИА Новости
Матч, проходивший во дворце спорта «Молот» в Перми, завершилась победой хозяев со счётом 77:67.
В составе сборной России 23 очка набрал Виталий Фридзон. У команды Северной Македонии самыми результативными стали Шейн Уиттингтон и Андрей Магдевски, набравшие по 14 очков.
Сборная России одержала первую победу в рамках отбора к Евробаскету-2021. Следующие квалификационные матчи команда Сергея Базаревича проведёт в ноябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что Боломбой поможет сборной России в матче отбора на Евробаскет с Северной Македонией.