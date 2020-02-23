Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021

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Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы — 2021.
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021
  • РИА Новости

Матч, проходивший во дворце спорта «Молот» в Перми, завершилась победой хозяев со счётом 77:67.

В составе сборной России 23 очка набрал Виталий Фридзон. У команды Северной Македонии самыми результативными стали Шейн Уиттингтон и Андрей Магдевски, набравшие по 14 очков.

Сборная России одержала первую победу в рамках отбора к Евробаскету-2021. Следующие квалификационные матчи команда Сергея Базаревича проведёт в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Боломбой поможет сборной России в матче отбора на Евробаскет с Северной Македонией.

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