Сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой

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Международная федерация баскетбола (FIBA) огласила даты матчей отборочного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой
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Как сообщает пресс-служба FIBA, российская команда проведёт первый матч на турнире в хорватском Сплите со сборной Мексики. Игра пройдёт 24 июня. Матч с командой Германии сборная России проведёт 25 июня.

По итогам матчей группового этапа лучшие две из трёх команд группы выйдут в плей-офф, в котором и будет разыграна путёвка на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021.

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