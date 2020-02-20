Сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой
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Как сообщает пресс-служба FIBA, российская команда проведёт первый матч на турнире в хорватском Сплите со сборной Мексики. Игра пройдёт 24 июня. Матч с командой Германии сборная России проведёт 25 июня.
По итогам матчей группового этапа лучшие две из трёх команд группы выйдут в плей-офф, в котором и будет разыграна путёвка на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021.